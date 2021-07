Euro Cup 2020: हैरी केन का कमाल डेनमार्क को हराकर फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, 2-1 से दी मात

New Delhi : यूरो कप 2020 (Euro Cup 2020) के फाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड और डेनमार्ग (England vs Denmark) के बीच भिडंत हुई. इसमें इंग्लैंड ने डेनमार्ग को 2-1 से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. वहीं साल 1966 के वर्ल्ड कप (World Cup 1966) के बाद इंग्लैंड ने पहली बार कोई सेमीफाइनल मुकाबला जीता था.

हैरी केन (Harry Kane) के गोल ने इंग्लैंड को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया, जिससे उनकी पेनल्टी बच गई थी. इसके साथ ही 11 जुलाई को विजेता की दौड़ खत्म होगी यानी अब इंग्लैंड और इटली (England vs Italy) की टक्कर फाइनल में देखने को मिलेगी.

🏆 EURO 2020 final: Italy to meet England…

All you need to know 👇#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021