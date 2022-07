कांटाटोली flyover निर्माण में ROW में अतिक्रमण आफत, जुडको का निर्देश-तीन दिनों में हटाएं अतिक्रमण

Ranchi: कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण में रोड पर अतिक्रमण की समस्या परेशानी का सबब बना हुआ है. जुडको (झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड) ने एक बार फिर इस मामले में पहल की है. उसके मुताबिक योगदा सत्संग आश्रम, बहु बाजार से शांति नगर, कोकर तक वाया कांटाटोली चौक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस फ्लाईओवर की लंबाई 2240 मीटर है. इस रास्ते में पथ के निर्धारित Right of Way (ROW) में कतिपय व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों द्वारा निर्माण कराया गया है. साथ ही अन्य सामग्रियों, वाहनों का स्टोरेज, पार्किंग करने से ट्रैफिक समस्या हो रही है. इसके साथ ही इसका असर फ्लाईओवर निर्माण कार्य पर भी पड़ रहा है. यह समस्या खासकर खादगढा बस स्टैंड के इंट्री गेट से वाईएमसीए एवं मंगल टावर से शांति नगर कोकर के बीच स्थित मौजूदा पेट्रोल पंपों के कारण ज्यादा है. इसका निदान जरूरी है.

अतिक्रमण हटाने को 3 दिनों का समय

जुडको ने कहा है कि फ्लाईओवर निर्माण और स्मूथ ट्रैफिक के लिए ROW एरिया से अतिक्रमण हटाना होगा. उसने योगदा सत्संग आश्रम, बहु बाजार से शांति नगर, कोकर के बीच रोड पर अनाधिकृत रूप से ROW में भंडारित या पार्क किये गए सामानों को हटाने को कहा है. सरकार द्वारा जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जा चुका है, वहाँ से भी नाजायज निर्माण, अतिक्रमण को 3 दिनों के भीतर हटाने का आदेश जारी किया है. ऐसा नहीं करने पर जुडको उसे हटायेगा. इस दौरान किसी तरह की क्षति या आवश्यक सेवाएं बाधित होने पर संबंधित व्यक्ति, कंपनी, प्रतिष्ठान की ही होगी. प्रशासन के द्वारा वाहनों, सामग्रियों को जब्त भी किया जा सकता है.