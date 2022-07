जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, छिपे होने की सूचना पर पहुंचे थे सुरक्षाबल

Jammu and Kashmir : बारामूला जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के करेरी इलाके के वानीगाम बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया.

उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी. मौके पर घेराबंदी की जा रही है. अब तक दोनों पक्षों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

#Encounter has started at Wanigam Bala area of #Baramulla district. Police and security forces are on the job. Further details shall follow.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) July 29, 2022