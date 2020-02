पुलवामा में मुठभेड़: जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया ढेर

Srinagar: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गये. मुठभेड़ मंगलवार देर रात की है. फिलहाल जिन आतंकियों को जवानों ने मार गिराया है उनकी पहचान नहीं हो सकी है.

ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी स्थानीय आतंवादी थे. साथ ही इन आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किये गये हैं.

Three Ansar Ghazwa ul Hind terrorists killed in encounter in J-K’s Tral

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी. सूचना मिलने के बाद मंगलवार देर रात सुरक्षाबलों ने पुलवामा जिले के त्राल इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया. सुरक्षा बलों ने इसके बाद इलाके को घेर लिया.

उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गयी. अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गये.

Jammu & Kashmir Police: Three terrorists killed in an encounter with police in Tral. Further details shall follow. pic.twitter.com/2y04yVPedv

— ANI (@ANI) February 18, 2020