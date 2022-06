पुलवामा में एनकाउंटर : सुरक्षाबलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर

Jammu And Kashmir : जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए. सुरक्षाबलों ने मारे गए आतंकियों के पास से 2 एके 47 राइफल और 1 पिस्टल सहित कई हथियार और गोला बारूद बरामद किया है. फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मारे गए आतंकियों में पुलवामा के हरिपोरा का इरफान मलिक (25), पुलवामा का फजिल नजीर भट्ट (21), पुलवामा के गुदौरा का जुनैद कादिर (19) शामिल हैं. बताया जा रहा है कि तीनों ही लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे.

#PulwamaEncounterUpdate : Other two killed #terrorists have been identified as Fazil Nazir Bhat & Irfan Ah Malik of #Pulwama district. #Incriminating materials, arms & ammunition including 02 AK 47 rifles and 01 pistol recovered: IGP Kashmir @JmuKmrPolice https://t.co/NxhjdtVRP2

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं और लश्कर से जुड़े थे. कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय थे और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे. इलाके में घेराबंदी की गई है.

#PulwamaEncounterUpdate: Two more terrorists killed (Total 3). Identification & affiliation being ascertained. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search going on. Further details shall follow: Jammu and Kashmir Police

