एकनाथ शिंदे ने ली सीएम पद की शपथ, बने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस बने उपमुख्यमंत्री

Mumbai: एकनाथ संबाजी राव शिंदे (Eknath Sambhaji Rao Shinde) महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ को गोपनियता की शपथ दिलाई. शिंदे ने मराठी में शपथ ली. राज्यपाल भगत सिंह ने देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम को बधाई दी.

Congratulations to Shri @Dev_Fadnavis Ji on taking oath as Maharashtra Deputy CM. He is an inspiration for every BJP Karyakarta. His experience and expertise will be an asset for the Government. I am certain he will further strengthen Maharashtra’s growth trajectory.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2022