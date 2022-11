Earthquake Updates: दिल्ली-NCR के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में भी भूकंप के झटके, नेपाल में 6 की मौत

New Delhi : दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गये. बुधवार की सुबह उत्तराखंड और हिमाचल की धरती भी भूकंप के झटकों से कांप गई. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बुधवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्कैल पर इनकी तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड मापी गई. भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर गहराई में था. पिथौरागढ़ में भूकंप बुधवार सुबह करीब 6.27 बजे आया. इससे करीब 4.5 घंटे पहले राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप मंगलवार देर रात 1:57 बजे आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई. यह झटके दिल्ली-NCR, UP और बिहार में महसूस किए गए.

Uttarakhand | An earthquake of magnitude 4.3 occurred in Pithoragarh, at around 6.27 am on Nov 9. The depth of the earthquake was 5 km below the ground: National Center for Seismology pic.twitter.com/M0AG4vwP5q

— ANI (@ANI) November 9, 2022