भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिली धरती. 6.1 रही तीव्रता, बांग्लादेश के चटगांव में था भूकंप का केन्द्र

New Delhi : उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, अहले सुबह मिजोरम और आसपास के इलाकों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 आंकी गई. इसके अलावा बांगलादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. यहां की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई

An earthquake of magnitude 6.3 strikes 175 km E of Chittagong, Bangladesh (Myanmar-India border region) about 9 minutes ago: European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) pic.twitter.com/nePZp4elmD

— ANI (@ANI) November 26, 2021