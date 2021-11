धनबाद और कोडरमा के कुछ इलाकों में डीवीसी लगा रहा सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की है योजना

Ranchi : केंद्र सरकार की योजना अनुसार राज्य में सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है. जरेडा की ओर से राज्य में इस पर काम जारी है. वहीं, अब डीवीसी की ओर से भी सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत अब धनबाद और कोडरमा के कुछ इलाकों में डीवीसी सोलर प्लांट लगाएगा. सोलर पावर प्लांट डीवीसी थर्मल पावर स्टेशनों के कार्यालय में लगाया जा रहा है. पहले चरण में दुर्गापुर स्टील थर्मल प्लांट, मेजिया थर्मल प्लांट, रघुनाथपुर थर्मल प्लांट, कोडरमा थर्मल प्लांट और मैथन में रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट लगाया जायेगा. इन पैनलों की कुल क्षमता 3.82 मेगावाट पावर रहेगी. इन सरकारी कार्यालयों में प्लांट के शुरू होने के बाद इनके कर्मिशयल उपयोग पर काम शुरू किया जायेगा. इसके लिये डीवीसी की ओर से कुछ सरकारी भवनों का मरम्मत भी किया जायेगा. जिससे उनके छत पर पैनल लगाया जा सके.

Rooftop Solar PV Project of 3.82 MWp is under implementation at Durgapur Steel Thermal Power Station (DSTPS), Mejia Thermal Power Station (MTPS), Raghunathpur Thermal Power Station (RTPS), Koderma Thermal Power Station (KTPS) & Maithon Project of Damodar Valley Corporation (DVC). pic.twitter.com/aiEYmcYCSA

