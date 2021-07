द्रौपदी मुर्मू हटाईं गईं, रमेश बैस बने झारखंड के राज्यपाल

Ranchi: रमेश बैस झारखंड के नये राज्यपाल बनाये गये हैं. बैस फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल थे. इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 1978 में पहली बार नगर निकाय का चुनाव जीते थे. केंद्र में अटल बिहारी सरकार में 1999 में वन मंत्री रहे हैं. ये रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. इनकी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल में हुई है.

रमेश बैस से पहले तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थीं.

इसे भी पढ़ें :खेल घोटालाः आरके आनंद को झटका, उच्च न्यायालय ने क्वैसिंग याचिका किया खारिज

Mizoram Governor PS Sreedharan Pillai appointed as Goa Governor, Haryana Governor Satyadev Narayan Arya appointed as Tripura Governor, Tripura Governor Ramesh Bais appointed as Jharkhand Governor & Himachal Pradesh Governor Bandaru Dattatraya appointed as Haryana Governor

advt

— ANI (@ANI) July 6, 2021