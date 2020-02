भारत दौरे के दौरान PM मोदी से धार्मिक स्वतंत्रता पर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, #CAA_NRC पर US चिंतित

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत आने वाले हैं. अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राष्ट्रपति ट्रंप धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाएंगे.

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका, भारत की लोकतांत्रिक परम्पराओं और संस्थानों का बहुत सम्मान करता है.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमारी साझा लोकतांत्रिक परम्परा और धार्मिक आजादी के बारे में बात होगी. डोनाल्ड ट्रंप इन मुद्दों को उठाएंगे खासतौर से धार्मिक आजादी का मुद्दा, जो अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

Senior US Administration Official on CAA & NRC: President Trump will talk about our shared tradition of democracy & liberty of freedom in both his public remarks&in private. He will particularly raise the religious freedom issue that’s very important for this(Trump)administration pic.twitter.com/ZJxL4l4ui6

व्हाइट हाउस के अधिकारी से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) या राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर ट्रंप की प्रधानमंत्री से बात करने की योजना है या नहीं, इन सवालों के जवाब दे रहे थे.

अधिकारी ने बताया,‘हमारी सार्वभौमिक मूल्यों,कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की साझा प्रतिबद्धता है. हम भारत की लोकतांत्रिक परम्पराओं और संस्थानों का बड़ा सम्मान करते हैं और हम भारत को उन परम्पराओं को बरकरार रखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे.’

अधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर अमेरिका चिंतित है. ट्रंप अपनी यात्रा के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही सीएए और एनआरसी का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे उठाएंगे. अधिकारी ने कहा कि दुनिया अपनी लोकतांत्रिक परम्पराओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों का सम्मान बनाए रखने के लिए भारत की ओर देख रही है.

Senior US Administration Official on CAA & NRC: We are concerned about the issues that have been raised. President will talk about these issues, in his meetings with PM Modi and will convey that the world is looking at India to continue to uphold its democratic traditions. https://t.co/8np2r5NwnG

— ANI (@ANI) February 21, 2020