मीराबाई चानू को लाइफटाइम फ्री पिज्जा देगा Dominos, ओलंपिक मेडलिस्ट ने मैच के बाद जताई थी Pizza खाने की इच्छा

New Delhi : भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने टोक्यो ओलिंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है. इसके साथ ही वेटलिफ्टिंग में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म हुआ. चानू ने 49 किलोग्राम महिला वेटलिफ्टिंग कैटगरी में यह मेडल अपने नाम किया. मीराबाई स्नैच और क्लीन एंड जर्क राउंड मिलाकर कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक जीता. सोशल मीडिया पर भी मीराबाई चानू को लोग जमकर बधाई दे रहे हैं.

इस बड़ी जीत के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में पिज्जा खाने की इच्छा जाहिर की थी. डॉमिनोज ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उन्हें लाइफटाइम फ्री पिज्जा देने की घोषणा की है.

Just heard @mirabai_chanu on @ndtv with @Vimalsports. She says the first thing she wants to do is eat a pizza after all the hard training #SilverMedal

