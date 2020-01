शरजील के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Mumbai: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में विवादित बयान देने के आरोप में गोरखपुर के डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पिछले महीने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉक्टर कफील खान को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया.

Maharashtra:Dr Kafeel Khan is under police custody at Sahar police station in Mumbai after he was arrested by Uttar Pradesh Special Task Force in Mumbai y’day.He’s accused of making instigating remarks at Aligarh Muslim University during protest against Citizenship Amendment Act. https://t.co/4JGGqPhS1o pic.twitter.com/qOyiIHc5fV

— ANI (@ANI) January 29, 2020