आपको पता है- कोरोना काल में हमारे मूल अधिकार छीने जा रहे हैं?

संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे मूल अधिकार इस कोरोना के दौर में छीने जाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है. निजता के अधिकार को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और हम बिल्कुल अनजान बने हुए हैं?

क्या आपको जानकारी है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अगस्त को घोषित डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है और हमें सिर्फ सात दिनों का ही समय दिया गया है. इसपर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए!

आमतौर पर, जनता से प्रतिक्रियाएं लेने के लिए दिया गया समय एक महीने से तीन महीने तक होता है. लेकिन इसके लिए सिर्फ एक हफ्ता ही दिया गया है. जिसके तीन दिन बीत भी चुके हैं. 3 सितंबर 2020 सुझाव देने की अंतिम तारीख है.

इस ड्राफ्ट का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है. लेकिन यदि आप ड्राफ्ट को ध्यान से देखे तो कई सवाल खड़े होते हैं.

यह डेटा “व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा” को कवर करता है.

आप विस्तार से इस ‘व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा’ की परिभाषा पढ़िए आप के होंश उड़ जाएंगे.

ड्राफ्ट में लिखा है कि

– “संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा” का अर्थ ऐसे व्यक्तिगत डेटा से है, जो प्रकट या संबंधित हो सकता है, लेकिन यह सीमित नहीं होगा.

– वित्तीय जानकारी जैसे बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अन्य भुगतान साधन विवरण

भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य डेटा, डीएच).

– सेक्स लाइफ- एम यौन अभिविन्यास, मेडिकल रिकॉर्ड और इतिहास:

(एम) बायोमेट्रिक डेटा,

(v) आनुवंशिक डेटा,

(vi) ट्रांसजेंडर स्थिति: (इंटरसेक्स स्थिति: डब्ल्यू जाति या जनजाति, और धार्मिक या राजनीतिक विश्वास या संबद्धता).

इस नीति के उद्देश्य के लिए, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा में विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों से संबंधित जानकारी शामिल होगी. ईएमआर, ईएचआर और पीएचआर जैसे डेटा प्रिंसिपल के उपचार और

अंग्रेजी में.

“sensitive personal data” means such personal data, which may reveal or be related to, but shall not be limited to, 0 financial information such as bank account or credit card or debit card or other payment Instrument details 00 physical, physiological and mental health data, DH) sex ife; M sexual orientation; medical records and history:

(M) biometric data;

(v) genetic data,

(vi) transgender status: ( intersex status:

W caste or tribe; and () religious or political belef or affiliation. For the purpose of this Policy, sensitive personal data would include information relating to various health conditions and treatments of the data principal, such as EMR, EHR and PHR; and

अब आप बताइये एक हेल्थ ID के लिए सरकार को हमारी वित्तीय जानकारी क्यों चाहिए?

हमारे बैंक खाता क्रेडिट कार्ड-डेबिट कार्ड का विवरण क्यों चाहिए?

हमारे धार्मिक राजनीतिक अभिरुचि की जानकारी क्यों चाहिए?

हमारी सेक्स लाइफ की जानकारी क्यों चाहिए?

क्या अब भी आपको यह हमारे निजता के अधिकार को छीनने का षड़यंत्र नहीं दिख रहा. कुछ लोग कह सकते हैं कि ठीक है. आप मत देना यह मेंडेटरी नहीं है. लेकिन आपको याद दिला दूं कि आधार कार्ड भी अनिवार्य नहीं है. लेकिन सब को बनवाना ही पड़ा है ना. और जब आपके पास पहले से ही आधार है तो नया ID बनवाने की जरूरत ही क्या है?

यह डाटा कॉरपोरेट के हाथों में सौप दिया जाएगा और आप वो ही करेंगे जैसा वो चाहेंगे. यह सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है. बल्कि यह हेल्थ ID बिल गेट्स समर्थित फार्मा लॉबी के कॉर्पोरेट हितों के लिए अनुकूल है.

यह बिल्कुल साफ है कि नये हेल्थ ID को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन आम जनता की बात छोड़िए हमारा बुद्धिजीवी वर्ग भी कोरोना से इतना भयग्रस्त है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके पीछे कैसे-कैसे षडयंत्र रचे जा रहे हैं.

डिस्क्लेमरः ये लेखक के निजी विचार हैं और यह लेख उनके फेसबुक वॉल पर प्रकाशित हो चुका है.

