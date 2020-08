कांग्रेस में कलहः सिब्बल ने कहा- पद नहीं, देश मायने रखता है, अनिल शास्त्री ने दी सोनिया-राहुल को सलाह

New Delhi: कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुए हंगामे के बाद भी विवाद जारी है. कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं सामूहिक नेतृत्व की पैरवी करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल का ट्वीट इसी ओर इशारा करता है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि यह किसी पद के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है. इधर कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सलाह दी है.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह पद के लिए नहीं है. यह मेरे देश के लिए है, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है.’

It’s not about a post

It’s about my country which matters most

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 25, 2020