Dhoni  और साक्षी की LOVE STORY को पूरे हुए 14 साल, साक्षी ने फोटो के साथ शेयर की अपनी फिलिंग

Ranchi : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी बहुत हद तक शर्मीले और मीडिया से बचकर रहने वाली शख्सियत हैं. धौनी खुद अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी ज्यादा कुछ बताने से बचते रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी साक्षी सिंह धौनी का स्वभाव अलग है. धौनी जहां सोशल मीडिया से दूर रहते हैं वहीं साक्षी काफी एक्टिव है. साक्षी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर काफी सक्रिय रहती हैं.

साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से धौनी के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की है. साक्षी ने लिखा है

Cheers to the “14 years” of knowing each other ! #december #jabwemet

A post shared by Sakshi Singh Dhoni (@sakshisingh_r)

खैर धौनी और साक्षी की प्रेम कहानी धौनी – ए अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में भी लोग देख चुके हैं. इस फिल्म में धौनी की भूमिका सुशांत सिंह राजपूत ने निभाई थी.

