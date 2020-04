DGP एमवी राव ने बिहार सीमा से सटे चौपारण चेकपोस्ट का किया दौरा, क्वारेंटाइन सेंटर का भी जायजा

Ranchi: डीजीपी एमवी राव ने गुरुवार की सुबह हजारीबाग जिला स्थित और बिहार की सीमा से सटे चौपारण चेक पोस्ट का दौरा किया. इस दौरान डीजीपी ने वहां पर बने क्वारेंटाइन सेंटर का स्थिति का जायजा लिया. डीजीपी ने कहा कि नेशनल हाइवे पर समान ले जाने वाले कुछ वाहन देखे गये. जल्द ही सड़क पर हलचल देखने को मिलेगी.

I visited the checkpoint at Chouparan border with Bihar and a quarantine centre to see the situation on the ground #lockdown. Few goods carrying vehicles were found plying on the otherwise busy NH strech of about 150 km from Ranchi to Chouparan.Wish to see the road bustling with

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 23, 2020