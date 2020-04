Jharkhand के DGP एमवी राव ने कहा : बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से करा रहे पालन

Ranchi : राज्य में कोरोना पॉजिटिव के नये मामले के सामने झारखंड पुलिस ने भी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने में जुट गया है. राज्य के डीजीपी एमवी राव ने भी स्वीकारा है कि कोरोना संक्रमण के नये मामले सामने आने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गयी है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अब समय आ गया है कि 21 दिनों के लॉकडाउन को पूरा करने के प्रयासों को तेजी से बढ़ाया जाये.

Now the time has come to escalate the efforts to enforce complete #21daylockdown as some more new cases of infection were reported . Each one of us in @JharkhandPolice shall put in our best to stop #CoronavirusPandamic. Use PA system on patrols to create awareness in public.

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 9, 2020