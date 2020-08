पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमवी राव ने फहराया तिरंगा, कहा- झारखंड पुलिस के काम की हर जगह हो रही है प्रशंसा

Advertisement

Ranchi: देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमवी राव ने तिरंगा फहराया. झंडोत्तोलन के दौरान डीजीपी एमवी राव अपने संबोधन में पुलिस पदाधिकारियों, सभी सहकर्मियों एवं मीडिया के बन्धुओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके एवं उनके परिजनों के सुख, समृद्धि एवं निरोग रहने की हार्दिक कामनाएं की. कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के समय पुलिसकर्मियों के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि सम्पूर्ण राज्य में आम जनता की सुरक्षा के लिए हमारे पदाधिकारियों एवं जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर जिस तरह कार्य किया है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है.

39.26 लाख लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया गया

डीजीपी एमवी राव ने अपने संबोधन में कहा की कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान झारखण्ड पुलिस ने न सिर्फ पैदल जा रहे जरूरतमंदों को उनके घर पहुंचने में सहयोग देने का कार्य किया, बल्कि दिनांक 28 मार्च से 30 जून तक राज्य के थानों में कुल 342 ‘सामुदायिक रसोई’ के माध्यम से 39, 26, 126 लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया.

इसी अवधि में झारखण्ड पुलिस द्वारा वैसे बुजुर्गों को, जिनकी देखभाल हेतु कोई नहीं था, के द्वारा डॉयल-100 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने पर, उन्हें चिकित्सीय सुविधा तथा आवश्यक दवाइयां तथा तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की. पूरे राज्य में जरूरतमंद बुजुर्गों द्वारा दवाइयां पहुंचाने के अनुरोध पर उन्हें तत्काल ही दवाईयां पहुंचाई गई. जरूरतमंद बुजुर्गों द्वारा अस्पताल पहुंचाने के अनुरोध पर पुलिस वाहनों एवं निजी वाहनों के द्वारा उन्हें ससमय अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिसकर्मियों के समस्याओं के निदान हेतु मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है

डीजीपी एमवी राव ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा काफी लगन के साथ इस कोरोना महामारी के दौरान अपने-अपने दायित्वों का निर्वह्न बखूबी किये जाने की वजह से संक्रमित हुए. पदाधिकारी एवं जवानों की चिकित्सा सहित देख-भाल की पूरी व्यवस्था किये जाने का विशेष निर्देश सभी जिले के एसएसपी, एसपी और डीआईजी कमांडेंट और संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों को दिया गया है.

पुलिसकर्मियों से सीधे संवाद स्थापित करने के मद्देनजर राज्य के सभी आरक्षी, हवलदार एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए ‘ऑपरेशन सम्मान’ के तहत कल्याणकारी कार्य एवं समस्याओं के निदान हेतु मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण संबंधी समर्पित अभ्यावेदनों का विधिवत संचालन, जिला स्तर पर सेवा पुस्तिकाओं में अद्यतन प्रविष्टियों को तत्परतापूर्वक समावेशित किया जाना, अनावश्यक रूप से लंबित समस्त विभागीय कार्रवाईयों का प्राथमिकता से निष्पादन, पुलिसकर्मियों के विरूद्ध शिकायतों का त्वरित निष्पादन, निलंबन की समीक्षा एवं इसके निराकरण को प्राथमिकता दी गई है.

राष्ट्रपति मेडल पाने वाले पुलिसकर्मियों को दी बधाई

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखण्ड के कुल 12 पुलिस पदाधिकारियों को Police Medal for Gallantry प्राप्त हुआ है. एक हवलदार को Police Medal for Distinguished Service एवं कुल 11 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को Police Medal of Meritorious Service से सम्मानित किये जाने पर डीजीपी ने उनकी प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई दी.

साथ ही डीजीपी द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये इंस्पेक्टर विजय रंजन कुमार, हवलदार चन्द्रभूषण तिवारी, हवलदार नन्द किशोर यादव और आरक्षी निखिल राई और वर्ष 2017-18 के लिये इंस्पेक्टर राजीव रंजन प्रसाद, हवलदार संजय कुमार गोराई, हवलदार शर्मा उरॉव, हवलदार रोहित कच्छप, हवलदार अभिषेक कुमार, आरक्षी चन्दन कुमार और आरक्षी दिवस सेन ओली को केन्द्रीय गृहमंत्री उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण पदक के लिये चयनित कुल 11 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पदक प्रदान कर उनका मनोबल भी बढ़ाया.

