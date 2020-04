DGP ने जवानों का जताया आभार, कहा- आपके सहयोग से कर पा रहे लोगों की सेवा

Ranchi: राज्य के डीजीपी एमवी राव ने जवानों व उनके परिवार के सदस्यों और अधिकारियों के प्रति आभार जताया. एमवी राव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं झारखंड पुलिस के सहकर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूं.

ये सभी कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने में लोगों की मदद करने के लिए चौबीस घंटे काम कर रहे हैं. पुलिस जवानों के परिवार के सदस्यों और अधिकारियों के प्रति मेरा आभार है. आपके सहयोग से हम लोगों की अच्छी सेवा कर पा रहे हैं.

राज्य में कोरोना पॉजिटिव के नये मामले के सामने आने के बाद झारखंड पुलिस लॉकडाउन को और भी सख्ती से पालन कराने में जुट गयी है. राज्य के डीजीपी एमवी राव ने भी स्वीकारा है कि कोरोना संक्रमण के नयी मामले सामने आने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गयी है.

I have to thank my colleagues @JharkhandPolice who are working round the clock to help people stay safe from #CoronaPandemic. My gratitude to the family members of the constabulary and the officers. With your support we are able to serve our people well. THANK YOU 🙏

