DGP की पुलिसकर्मियों और आम लोगों से अपीलः लॉकडाउन में आजीविका खो चुके लोगों की करें मदद

Ranchi: राज्य के डीजीपी एमवी राव ने लॉकडाउन में आजीविका खो चुके लोगों की मदद करने की अपील की है. डीजीपी ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि जो लोग लॉकडाउन में आजीविका खो चुके हैं. इन लोगों के लिए सहायक और सम्मानजनक होना हमारी जिम्मेदारी है.

Worst hit are the migrant labourers and those who lost livelihood in #lockdown. It’s our responsibility to be helpful and respectful to these people. I urge @JharkhandPolice personnel and general public to help them in whatever way without diluting social distancing. Thank you 🙏

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 20, 2020