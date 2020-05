DGP ने मुस्लिम समुदाय से की अपील, कहा- घर से पढ़ें ईद की नमाज

Ranchi: डीजीपी एमवी राव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करने की अपील की है. एमवी राव ने ट्वीट करते हुओ ईद की अग्रिम बधाई दी है. साथ ही कहा है कि ईद हमारे पास जो भी है उसे बांटने और दूसरों की देखभाल करने का दिन है.

Eid is a day of sharing what we have and caring for others. May you have a

wonderful Eid this year! #EidMubarak in advance. I appeal to celebrate the joyous occasion at homes only. This protects you and your family from #COVID19 . May the merciful Almighty bless humanity 🙏 pic.twitter.com/n6aVrXw1wA

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) May 22, 2020