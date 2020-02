DelhiElection से पहले डिप्टी CM सिसोदिया के OSD गिरफ्तार, घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट

New Delhi: दिल्ली में शनिवार (8 फरवरी) को चुनाव होने हैं. वही चुनाव से दो दिन पहले सीबीआइ ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) को गिरफ्तार किया है. गोपाल कृष्ण माधव को सीबीआइ ने रिश्वत लेने के आरोप में अरेस्ट किया है.

Central Bureau of Investigation (CBI): CBI has arrested Gopal Krishna Madhav, a DANICS (Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service) officer, posted as an officer with the Delhi government. He was caught red-handed while taking a bribe of Rs 2 Lakhs. pic.twitter.com/wEIVVzRmnv

— ANI (@ANI) February 6, 2020