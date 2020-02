  नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग

Kolkata : एक बार फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग उठी है. नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने शनिवार को एक ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को टैग किया है.

इसमें उन्होंने लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय तरीके से लापता होने की सच्चाई आज भी सामने नहीं आ सकी है. जापान में नेताजी की मौजूदगी से संबंधित तीन टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं जिन्हें आज तक रिलीज नहीं किया गया है. न ही रेंकोजी मंदिर में रखी गयी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित अस्थियों का डीएनए टेस्ट किया गया है.

Truth about #Netaji is in Japan: 3 top secret files not yet released & DNATEST results of Renkoji remains! @narendramodi @AbeShinzo @AmitShah @rajnathsingh @JPNadda pic.twitter.com/TntYJAnrjj

