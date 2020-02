DelhiResults2020: अधीर रंजन बोले- दिल्ली में सांप्रदायिक एजेंडे की हुई हार

New Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती का काम जारी है. अबतक के रूझानों में अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में काबिज होते दिख रहे हैं. वहीं बीजेपी महज 12 सीटों पर आगे चल रही है.

#UPDATE : Official EC trends: Aam Aadmi Party leading on 58 seats and Bharatiya Janata Party leading on 12 seats

जबकि कांग्रेस का खाता खोलता नहीं दिख रहा. लेकिन कांग्रेस में बीजेपी की पराजय की खुशी साफ नजर आ रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना में आम आदमी पार्टी की बढ़त को विकास के एजेंडे की जीत करार दी है.

मंगलवार को उन्होंने दावा किया कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे की हार हो गयी है.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘यह चुनाव द्विदलीय हो गया. शायद यही वजह रही कि कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले.’ उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में विकास के एजेंडे की जीत हुई है. सांप्रदायिक एजेंडे की पराजय हुई है.’

राजद नेता मनोज झा ने कहा कि इस नतीजे का एक बड़ा संदेश है कि भाजपा को अब जहरीली राजनीति से बाज़ आना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस नतीजे का संदेश बिहार और दूसरे राज्यों में भी जाएगा.

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath on Congress performance in #DelhiElection2020: We were already aware of it. The question is – what happened to BJP which was making big claims? pic.twitter.com/Lu9xt9n5sO

