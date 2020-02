DelhiPolls2020: राष्ट्रपति कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, CM केजरीवाल समेत कई दिग्गजों मे डाले वोट

New Delhi: दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है और लोग ठंड की परवाह किए बगैर शनिवार को सुबह-सुबह मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े रहे. दिल्ली में 1.47 करोड़ लोग मताधिकार करने योग्य हैं जो 672 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि सुबह आठ बजे शुरु हुए मतदान के पहले घंटे में 3.66 प्रतिशत मतदान हुआ.

दिग्गजों ने डाले वोट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा और दिल्ली भाजपा के प्रमुख मनोज तिवारी ने भी वोट दिया.

Delhi: President Ram Nath Kovind and his wife Savita Kovind cast their votes at Dr Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, President’s Estate. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/SyOBmEesOS — ANI (@ANI) February 8, 2020

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी ने निर्माण भवन में वोट डाला.

Delhi: Former Prime Minister Dr Manmohan Singh and his wife Gursharan Singh cast their vote at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. pic.twitter.com/8uQVVv04Xr — ANI (@ANI) February 8, 2020

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राम लाल मतदान के पहले घंटे में निर्माण भवन मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े रहे

Delhi: Former Vice-President Hamid Ansari and senior RSS leader Ram Lal at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. Delhi CM&sitting MLA from the constituency, Arvind Kejriwal is contesting from here. BJP’s Sunil Yadav& Congress’s Romesh Sabharwal fielded against the CM. pic.twitter.com/PAspT8Ht9q — ANI (@ANI) February 8, 2020

गांधी परिवार ने डाला वोट

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने-अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. सोनिया गांधी ने निर्माण भवन बूथ में अपना वोट डाला.

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi has cast her vote at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. She was accompanied by Priyanka Gandhi Vadra who will cast her vote at booth no.114 & 116 at Lodhi Estate. #DelhiElections https://t.co/oYfsfFfteh pic.twitter.com/VJMO7P7CjO — ANI (@ANI) February 8, 2020

प्रियंका गांधी ने कहा कि अपने अधिकार स्पष्ट कीजिए और वोट डालिए. प्रियंका गांधी का बूथ लोधी स्टेट में है.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi arrives at polling booth number 81&82 at Aurangzeb Road to cast his vote in #DelhiElections2020 pic.twitter.com/FtDxzMRRys — ANI (@ANI) February 8, 2020

राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

सीएम केजरीवाल ने परिवार के साथ की वोटिंग

मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस इलाके के राजपुरा परिवहन प्राधिकरण मतदान केंद्र में वोट दिया.

नयी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे केजरीवाल के साथ पत्नी सुनीता और बेटा पुलकित भी थे. मतदान के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया.

Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal: Voted along with my family, including my first-time voter son. Urge all young voters to come out to vote. Your participation strengthens democracy. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/gW9gr2MHMl — ANI (@ANI) February 8, 2020

मतदान शुरू होने से कुछ मिनट पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘वोट डालने जरूर जाइये. सभी महिलाओं से खास अपील- जैसे आप घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, वैसे ही मुल्क और दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी महिलायें वोट डालने जरूर जायें और अपने घर के पुरुषों को भी ले जायें. पुरुषों से चर्चा जरूर करें कि किसे वोट देना सही रहेगा.’’

Union Minister Harsh Vardhan accompanies family members to cast vote for Delhi polls Read @ANI story | https://t.co/UdGKglOwI8 pic.twitter.com/sHULGQMYvj — ANI Digital (@ani_digital) February 8, 2020

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से राष्ट्रीय राजधानी को झूठ और वोटबैंक की राजनीति से ‘‘मुक्त’’ कराने की अपील की.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली को स्वच्छ हवा, पीने का स्वच्छ पानी और हर गरीब को अपना घर देकर इसे विश्व की सबसे अच्छी राजधानी सिर्फ एक दूरदर्शी सोच व मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है.’’

शाह ने कहा, ‘‘मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि झूठ और वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें.’’

भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने भी सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की.

Delhi Deputy CM and Aam Aadmi Party candidate from Patparganj Assembly constituency, Manish Sisodia and his wife Seema Sisodia cast their vote at MCD school in Pandav Nagar. pic.twitter.com/sAYFidHdAG — ANI (@ANI) February 8, 2020

नड्डा ने ट्वीट किया, ‘‘देश की एकता, अखंडता और दिल्ली के सम्पूर्ण विकास के लिए आपका एक-एक वोट महत्वपूर्ण है. आपका वोट ही आपकी दिल्ली का सुनहरा भविष्य लिखेगा. ‘पहले मतदान, फिर जलपान’. जय हिंद.’’

एक अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे खत्म होगा. इस चुनावी दंगल में सत्ता में काबिज AAP, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से मैदान में हैं.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दिल्ली के 1,47,86,382 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं. चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे.

