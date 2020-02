Delhi_ Violence : जांच के लिए दो एसआइटी का गठन,  आप पार्षद ताहिर हुसैन पर एफआइआर दर्ज, फैक्ट्री सील

NewDelhi : दिल्ली हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के तहत दो एसआईटी का गठन किया गया है.

इस क्रम में हिंसा से जुड़े सभी एफआईआर और मामले क्राइम ब्रांच की एसआईटी को ट्रांसफर कर दिये गये हैं. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर एफआइआर दर्ज की है. यह एफआइआर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गयी है. साथ ही उनकी खजूरी खास स्थित फैक्ट्री सील कर दी है.

पुलिस ने अब तक 48 प्राथमिकी दर्ज की हैं. टीमों का नेतृत्व दो पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की और राजेश देव करेंगे. इन सभी टीमों में सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के चार अधिकारी होंगे. जांच की निगरानी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बीके सिंह करेंगे

डीसीपी जॉय टिर्की के नेतृत्व में बनी टीम में एसीपी, क्राइम ब्रांच अनिल डुरेजा, एसीपी अरविंद कुमार, एसीपी राजकुमार ओझा और एसपीपी पंकज सिंह शामिल हैं. राजेश देव के नेतृत्व में बनी एसआईटी की टीम में एसीपी क्राइम ब्रांच के मनोज पंत, एसीपी उदयबीर सिंह, एसीपी संदीप लांबा, एसीपी अरविंद कुमार शामिल हैं.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के पांचवें दिन मृतकों की संख्या बढ़कर 38 हो गयी. गुरु तेगबहादुर अस्पताल ने 33 और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने 3 मौतों की पुष्टि की है. गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि हिंसा में कमी आयी है. साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

So many killed , so many injured , so many house burned , so many shops looted so many people turned destitutes but police has sealed only one house and looking for his owner . Incidentally his name is Tahir . Hats off to the consistency of the Delhi police .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 27, 2020