Delhi_Violence : NCP चीफ शरद पवार मोदी सरकार पर बरसे,  कहा, चुनाव नहीं जीत पाये, तो समाज को बांट दिया

Mumbai : NCP चीफ शरद पवार ने दिल्ली हिंसा को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. शरद पवार ने मुंबई में रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली जल रही है. आरोप लगाया कि केंद्र में शासन कर रही पार्टी(भाजपा) दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर समाज को बांट दिया.

जान लें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद विपक्ष दल भाजपा समेत एनडीए को लगातार निशाने पर ले रहे हैं. दिल्ली हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लोग घायल हैं. मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. नालों और जले हुए घरों-गाड़ियों से भी शव बरामद हो रहे हैं.

दूसरी ओर, महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार की सहयोगी NCP ने कहा है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव में भी वे शिवसेना के साथ मिलकर उसका नंबर वन का दर्जा बरकरार रखेंगे. इसी कार्यक्रम में मौजूद डेप्युटी सीएम अजित पवार ने कहा है कि नंबर दो पर NCP को लाने के लिए जोरदार ढंग से कोशिश की जायेगी.

Maharashtra Deputy Chief Minister & NCP leader Ajit Pawar in Mumbai: Shiv Sena is the number one party in Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and they should remain there as they are our alliance partners but NCP should try come second in the upcoming BMC elections. pic.twitter.com/9yDLYcmc6s

