Delhi_Violence : कांग्रेस का हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, राहुल गांधी ने कहा,  दंगों ने हिंदुस्तान की ताकत भाईचारा, एकता और प्यार को जलाया है  

NewDelhi : राहुल गांधी ने कहा है कि दंगों ने हिंदुस्तान की ताकत भाईचारा, एकता और प्यार को जलाया है. कहा कि जब राजधानी में हिंसा होती है तो दुनिया में देश की छवि खराब होती है. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के 10 दिन बाद राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बस से प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकला. नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के समर्थन व विरोध को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाकों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद शांति बहाली के प्रयास जारी हैं.

लेकिन अब इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एक-दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. बुधवार को कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे.

Rahul Gandhi after visiting a vandalised school in Brijpuri: This school is the future of Delhi. Hate and violence has destroyed it. This violence is of no benefit to Bharat Mata. Everybody has to work in together and take India forward at this time. https://t.co/wXYSny1qDq pic.twitter.com/VFLai5Khb1

