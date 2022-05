Delhi Fire: मुंडका के भीषण अग्निकांड में खत्म हुई 27 जिंदगियां, PM मोदी ने जताया दुख

Delhi: मुंडका में एक व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई. प्रशासन ने सभी शव बरामद कर लिए हैं. वहीं, 12 लोग झुलस कर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. घटना के बाद अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं शुक्रवार देर रात काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत में लगने की घटना के बाद पुलिस ने कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को पहले हिरासत में लिया फिर गिरफ्तार कर लिया है. वरुण गोयल और सतीश गोयल को दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Extremely saddened by the loss of lives due to a tragic fire in Delhi. My thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2022