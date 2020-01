दिल्लीः फैक्ट्री में आग के बाद ब्लास्ट से गिरी इमारत, फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

NewDelhi: दिल्ली के पीरागढ़ी क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गयी. आग अहले सुबह करीब 4 बजे लगी. अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें सुबह चार बजकर 23 मिनट पर फैक्ट्री में आग लगने के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद दमकल के सात वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया.

Delhi: A fire broke out at a factory in Peeragarhi early morning today. During rescue operations a blast occurred, causing the collapse of the factory building in which several people, including fire brigade personnel are still trapped. Rescue operations underway. pic.twitter.com/q5uGdxkOUL

— ANI (@ANI) January 2, 2020