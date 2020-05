दंगल #Twitter काः लोग क्यों कह रहे हैं #PMCaresFund_का_हिसाब_दो

NewsWing Desk : यहां आपको ऐसे-ऐसे वीडियो, फोटो या मीम्स मिलेंगे कि कभी आप मायूस होंगे तो कभी आप खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पायेंगे. हंसते-हंसते लोट-पोट भी हो सकते हैं.

देश-दुनिया और हमारे आसपास क्या कुछ चल रहा होता है. हम न्यूज पोर्टल, टीवी और अखबार के माध्यम से जान जाते हैं. पर Twitter पर क्या चल रहा है. 9 मई को #Twitter पर लोग प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रहे हैं. वह भी विवादस्पद पीएम केयर फंड का. इसके लिए 8 मई की रात ही एक हैशटैग #PMCaresFund_का_हिसाब_दो चल रहा है. इंडिया ट्रेंड में यह पहले नंबर पर है. शाम 5.30 बजे तक इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए 1.14 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री से हिसाब मांग दिया है. मतलब 1.14 लोगों ने ट्विट किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के बहुत बड़े तबके के निशाने पर हैं. ट्विटर पर लगातार दूसरे दिन वह यूजर्स के निशाने पर हैं. पहले ट्विटर पर उनके खिलाफ चलने वाला अभियान घंटे-दो घंटे में औंधे मुंह गिर जाता था. पर, लगता है इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ चला है. कोरोना काल में लिये गये फैसलों ने मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया है.

खैर, छोड़िये ट्विटरबाजों को मोदी जी की छवि से क्या लेना-देना. हम अब बात करते हैं #PMCaresFund_का_हिसाब_दो की

कौन क्या लिखकर या बोलकर कैसे हिसाब मांग रहा है, उन धुरंधरों की. जानिये, वह क्या-क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में. इससे पाठकों को लोगों के गुस्से की वजह का भी अंदाजा लगाना आसान हो जायेगा.

गीता वी नाम की यूजर लिखती हैः एक ब्लैक होल, जिसे पीएम केयर फंड कहा जाता है. दान एकत्र करने का नया कोष एक अपारदर्शी, नकली है. सीएसआर फंड्स का उपयोग स्थानीय उपयोग के लिए किया जाता है. विदेशी योगदान स्वीकार करता है. कोई जानकारी साझा नहीं करता है. CAG को ऑडिट से रोकता है. गीता वी ने न्यूज लॉंड्री नामक वेबसाइट पर प्रकाशित एक खबर को भी साझा किया है.

#PMCaresFund_का_हिसाब_दो

A black hole called PM Cares fund The new fund to collect donations is an opaque, murky venture Mops up CSR funds meant for local use

Accepts foreign contributions

Shares no information or funds

Prevents CAG from audit https://t.co/Oc8nYcfUAP — Geet V (@geetv79) May 9, 2020

हसिबा अमीन नाम की महिला सीधे-सीधे प्रधानमंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा करती हुई लिखती हैं कितना धन एकत्रित किया गया है ? पैसा कहां खर्च हो रहा है ? कोई पारदर्शिता क्यों नहीं है ? सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है ? इन्होंने एक दूसरे ट्विट में लिखा हैः इस देश के लोगों से फंड इकट्ठा किया गया है. हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारा पैसा कहां खर्च हो रहा है. लोगों को इस तरह अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है.

How much money has been collected? Where is the money being spent? Why is there no transparency? What is the government trying to hide?#PMCaresFund_का_हिसाब_दो — Hasiba Amin 🌈 (@HasibaAmin) May 9, 2020

लक्ष्मण नाम के सज्जन लिखते हैं: कुछ तो गड़बड़ है, जो फंड बिहार में ट्रांसफर हुए हैं. नीचे की छवि सब कुछ दर्शाएगी.

#PMCaresFund_का_हिसाब_दो

Something is wrong, funds those has been transferred to Bihar. Below image will depict everything pic.twitter.com/sCXA644VZc — Lakshman (@LMSinghKateyan) May 9, 2020

कर्नाटक के श्रीवात्सा लिखते हैं : पीएम केयर वास्तव में पीएम स्कैम है. RTI नहीं. कैग ऑडिट नहीं. ट्रस्ट के रूप में भाजपा नेता. नागरिक यह नहीं पूछ सकते हैं कि कितना पैसा एकत्र किया गया है और उसका खर्च कितना है! लॉन्च होने के 40 दिन, अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ. अब इसका उपयोग नहीं किया गया तो क्या होगा ? मतलब, पीएम केयर = भाजपा को दान देना.

PM CARES is actually PM SCAMS

❌ No RTI

❌ No CAG Audit

❌ BJP leaders as Trustees Citizens can’t ask how much money is collected & how its spent! 40 days since launch, no spending yet. What’s the point if its not used now? PM Cares = Donating to BJP#PMCaresFund_का_हिसाब_दो — Srivatsa (@srivatsayb) May 9, 2020



शमा मोहम्मद नाम की यूजर लिखती हैः मजदूर प्रवासियों से टिकटों की पूरी कीमत ली जा रही है. विदेश में रहने वाले भारतीय लौटने के लिए 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये का भुगतान कर रहे हैं. लोगों से # Covid_19 टेस्ट के लिए 4,500 रुपये लिए जाते हैं. भारतीय दुनिया को सबसे अधिक ईंधन कर का भुगतान कर रहे हैं. ऐसे में पीएम केयर का पैसा कहां जा रहा है?

Migrants are being charged full price for tickets Indians abroad are paying Rs 20,000-Rs 1 lakh for evacuation People are charged Rs 4,500 for #Covid_19 tests Indians are paying the worlds highest fuel tax So where is the money in PM Cares going?#PMCaresFund_का_हिसाब_दो — Shama Mohamed (@drshamamohd) May 9, 2020

शाहिद अजिज लिखते हैं: भारत में खून बह रहा है, पीएम सो रहे हैं. पूरे देश के साथ गंदा राजनीतिक खेल मत खेलो.

India bleeding, PM sleeping.

Don’t play dirty political game with whole country.#MigrantLivesMatter#PMCaresFund_का_हिसाब_दो pic.twitter.com/x8Zbhu30Vf — Shahid Aziz || شاہد عزیز (@iShahidAziz) May 9, 2020

राधिका मीना नाम की यूजर लिखती हैः यह तस्वीर मिली और बस याद आया कि कैसे मेरे देश के पीएम ने कहा “पाखंड के बारे में लगता है”

Found this pic and just remembering how my country’s PM said “Maine kaha, hypocrisy ki bhi seema hoti hai”

#PMCaresFund_का_हिसाब_दो pic.twitter.com/KJCgj7pmkE — Radhika_Meena ( घर मे रहे _सुरक्षित रहे ) (@RM_Tribal) May 9, 2020

अनिरुद्ध साहने नाम के यूजर ने लिखा हैः जहां कांग्रेस लोगों के बीच राहत बांटने में व्यस्त है, वहीं बीजेपी अपने पीएम-CARES फंड को बड़ी रकम के साथ भर रही है. बिना किसी पारदर्शिता के. पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि यह निश्चित रूप से सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है.

While Congress is busy distributing relief among people, BJP is filling its PM-CARES fund with huge sums of money. With no transparency whatsoever. Where is the money going? Because it’s most definitely NOT reaching the right people.#BJPFailsIndia#PMCaresFund_का_हिसाब_दो pic.twitter.com/huXSnRIXWM — Anirudh Sawhney (@AnirudhINC) May 9, 2020

सौम्य रंजन बेहेरा (ओड़िसा) लिखता हैः ऐसे में सरकार पीएम के फंड का इस्तेमाल कर रही है. है ना ?

#PMCaresFund_का_हिसाब_दो

This is how the government is doing the use of PM cares fund..

Isn’t it?😅 #PMCaresFund_का_हिसाब_दो pic.twitter.com/WzLYd4sJhH — सौम्य रंजन बेहेरा ( ओड़िशा ) INC (@SoumyaR01941175) May 9, 2020

प्रतीक नाम के यूजर ने एक अजब सी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा हैः इस ट्रेंड को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी.

रिया शर्मा नामक यूजर ने कमाल ही कर दिया है. उन्होंने लिखा हैः

मोदी मोदी

हां पप्पा

गरीबों की मदद करना

हां पप्पा

झूठ बोलना

नहीं पप्पा

अपना #PMCaresFunds खोलें

हा हा हा..

#PMCaresFund_का_हिसाब_दो Modi Modi

Yes Pappa

Helping poor

Yes Pappa

Telling lies

No Pappa

Open your #PMCaresFunds

Ha ha 🤣🤣🤣😂😂 pic.twitter.com/6aUvPufBdl — Riya Sharma (@riyadassi12) May 9, 2020

शांति नाम की महिला एक फोटो को शेयर करती हुई लिखती हैं : भारत के लोगों द्वारा दान किया गया धन कहां खर्च किया जा रहा है? निश्चित रुप से यह सही कारण के लिए नहीं खर्च हो रहा.

#PMCaresFund_का_हिसाब_दो

Where is the Money Donated by the people of India being spent…? Definitely its NOT being SPENT for the Right Cause .😡 #Covid_19 pic.twitter.com/UNuinVAHKF — Shanti (@ShantiWho) May 9, 2020

डिस्क्लेमरः यह खबर सिर्फ ट्विटर ट्रेंड पर आधारित है. इसमें जो सामग्री इस्तेमाल किये गये हैं, उसका मकसद किसी भी वर्ग, समूह, धर्म या राजनीतिक विचारधारा वाले को तकलीफ पहुंचाना नहीं है.

