NewsWing Desk : 11 मई को भी #Twitter पर दंगल करने वालों के निशाने पर भाजपा है. ट्विटर के धुरंधर पीएम मोदी से #मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो कह रहे हैं. साथ ही #ArrestSambitPatra हैशटैग को ट्विट-रीट्विट कर रहे हैं. अब ट्विटर की सेना ऐसा क्यों कर रही है. इसे जानने के लिए इस खबर को पढ़ें.

शाम के 6.00 बजे इंडिया ट्रेंडिंग में #ArrestSambitPatra 83.3 हजार ट्विट के साथ नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है. जबकि #मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो 38.1 हजार ट्विट के साथ नंबर 4 पर. तो संबित पात्रा आज मोदी जी से आगे निकलते जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो दिन पहले भी दान का हिसाब मांग रहे थे. और आज फिर मांगने लगे हैं. देखते हैं हिसाब मांगने का आज का तरीका कैसा है.

अमन कुमार चौरसिया नाम के यूजर ने कौन बनेगा करोड़पति के प्रोमो फोटो पर मोदी जी की तस्वीर लगाते हुए लिखा हैः मोदी जी केबीसी खेलने में व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें.

#मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो

Modi ji is busy on playing KBC,

Please try after sometime🤣 pic.twitter.com/e8zVIbIZQI — AMAN KUMAR CHAURASIYA (@amansiwanbihar) May 11, 2020

कृष्ण कुमार गुप्ता नाम के युवक ने लिखा हैः क्या आप उस क्षेत्र का उल्लेख कर सकते हैं जहां पीएम केयर फंड में एकत्रित राशि का उपयोग किया है ? कभी देश से नंगे मेरे भी सोंच लो.

Can u mentioned the field where U have utilised the amount collected in PM Care fund??

Kabhi to country ke bare me v soch lo.#मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो pic.twitter.com/v738jgUHZG — Krishna Prasad Gupta (@KPGworld143) May 11, 2020

सुनंदा एस सिन्हा ने लिखा हैः #PMCaresFund को भारी दान मिला- लेकिन कोई पारदर्शिता नहीं है. सरकार दान की राशि को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? सभी ट्रस्टी बोर्ड कौन हैं? यदि निधि पहले से ही उपयोग की जा रही है और यदि ऐसा किस प्रयोजन के लिए किया गया है, तो कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं? इसलिये #मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो

किशन खुड़िवाल ने भूखे-नंगे गरीबों की लाइन की एक तस्वीर टैग करते हुए लिखा हैः लोकतंत्र का अर्थ जीवन का एक तरीका है. जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत हैं. जनता एक खाते के लिए पूछती है. बस.

Democracy means a way of life in which freedom, equality and fraternity are the basic principles of social life.The public asks for an account#मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो pic.twitter.com/bahwwb7Gf8 — किशन खुड़िवाल 🇮🇳 (@KishankhuriwalJ) May 11, 2020

रिचा सिंह नाम की युवती ने लिखा हैः राष्ट्र जानना चाहता है, कब और कैसे-गरीबों की मदद होगी?

भूखों को खाना मिलेगा? पीड़ित प्रवासी घर पहुंचेंगे? तेल की कीमतों में गिरावट आएगी? क्या इसके ऑडिट की व्यवस्था है?

The NATION wants to know, when & how:

– poor will be HELPED?

– hungry will be FED?

– suffering migrants will REACH home?

– oil prices will come DOWN?

– planning & AUDIT of PMCF will start?#मोदीजी_दान_का_हिसाब_दो @HansrajMeena pic.twitter.com/7q6mzcgLfu — Richa Singh (@Bhartiya___) May 11, 2020

अब जान लेते हैं, संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग क्यों की जा रही है. ट्विटर पर अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस समर्थक. ट्विटर पर लोग क्यों उनसे खफा हैं. लोग ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं, फोटो या मीम्स साझा कर रहे हैं, जिसे देखकर ट्विटरबाजों की कला के कायल हो जायेंगे आप.

दीपू गोवड्रू नाम के यूजर लिखते हैः वह नफरत, हिंसा और सांप्रदायिक असहमति वाले लोगों को एक ही तरह का ईंधन देने की बीमारी है. इन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है. जिसमें संबित पात्रा जेल में हैं.

#ArrestSambitPatra. He is a disease of the same kind fuelling people with hate, violence and communal disharmony. pic.twitter.com/zkCsI1fWcO — DEEPU GOWDRU (@DEEPUVAJRAMUNI) May 11, 2020

अंजलि शर्मा ने संबित व हिटलर की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है. द मैड रबिड डॉग. पात्रा इस देश के लोगों के लिए COVID से ज्यादा खतरनाक हैं. अब बताईये कोई ऐसा भी कहता है क्या.

The Mad Rabid 🐕 , Daddys Stubborn Boi DumbSh!t Patra is more dangerous to the people of this country than COVID itself.#ArrestSambitPatra pic.twitter.com/5TsYrhCc6B — Anjali_Sharma☮️🌈 (@TribeccaAngie) May 11, 2020

शेरिल लोना लिखता है. #ArrestSambitPatra यह शख्स केवल फर्जी खबरों को सामने लाता है और सांप्रदायिक हिंसा भड़काना जानता है.

#ArrestSambitPatra this man only knows to peddle fake news and instigate communal violence ! Shameless Bigot ! pic.twitter.com/C3dWdOt1CE — Sheryl Iona (@iona_sheryl) May 11, 2020

पूर्व सांसद व कांग्रेसी नेता किर्ती आजाद ने लिखा हैः #ArrestSambitPatra जो साम्प्रदायिक विद्वेष के लिए #IPC की धारा 153 और 505 की धारा के तहत पीड़ित हैं.

डिस्क्लेमरः यह खबर सिर्फ ट्विटर ट्रेंड पर आधारित है. ट्विटर की दुनिया में ट्रेंड लगातार बदलते रहते हैं. इस कारण संभव है, जब आप इस खबर को पढ़ रहे हों, उस वक्त वहां कुछ और ही ट्रेंड कर रहा हो. इसमें जो सामग्री इस्तेमाल किये गये हैं, उसका मकसद किसी भी वर्ग, समूह, धर्म या राजनीतिक विचारधारा वाले को तकलीफ पहुंचाना नहीं है.

