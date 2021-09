Cyclone Gulab: आज शाम ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान ‘गुलाब’

Cyclone Gulab: मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब आज शाम तट से टकराएगा. इस दौरान हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को चक्रवाती तूफान ‘गुलाब’ में तब्दील हो गया है. उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. भारी तूफान के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. वहीं ओडिशा के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का आदेश दिया गया है.

इसे भी पढ़ें : किसान संगठनों का भारत बंद कल, कई राजनीतिक दलों का समर्थन

आईएमडी के अनुसार पाकिस्तान द्वारा दिया गया नाम चक्रवात ‘गुलाब’ फिलहाल ओडिशा में गोपालपुर से लगभग 370 किमी पहले-दक्षिण पूर्व और आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम से 440 किमी पूर्व में केंद्रित था, और यह पिछले छह घंटों में 7 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया. IMD के डायरेक्टर जेनरल मृत्युंजय महापात्र ने कहा, “सिस्टम के लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और कलिंगपट्टनम और गोपालपुर के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तटों को पार करने की संभावना है.”

The Cyclonic Storm ‘Gulab’ over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal moved nearly westwards lay centered at 0530 hrs IST of 26th Sep, over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal about 270 km east-southeast of Gopalpur & 330 km east of Kalingapatnam. pic.twitter.com/yHEV10OeZC

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2021