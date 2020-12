झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे साइबर अपराधी

Ranchi: साइबर अपराधी झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. पुलिस चार को पकड़कर सलाखों तक भेजती नहीं कि 10 सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में साइबर अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

साइबर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के लिए मार्च 2016 में साइबर थाना रांची की शुरुआत हुई. इसके बाद ही झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध दबिश बनाने की कोशिश की. राज्य के छह जिलों को साइबर अपराधियों का गढ़ माना गया है, जहां पुलिस ने दबिश बनाने की कोशिश शुरू की है. इन जिलों में जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, देवघर व साइबर थाना रांची शामिल हैं.

झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने कहा है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इनकी संपत्ति जब्त की जायेगी. इतना ही नहीं, फर्जी पता पर सिमकार्ड बेचनेवालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जायेगा. उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर आम लोगों को भी जागरूक किया जायेगा.

डीजीपी एमवी राव ने आदेश दिया है कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करें. विभिन्न माध्यमों से आम जनता को साइबर क्राइम व इसके रोकथाम को लेकर जागरुकता अभियान चलाएं. पोस्टर, पर्चा, टेलीविजन, समाचार पत्र व वेबिनार के जरिए लोगों को इससे जागरूक करें. फर्जी पता पर सिमकार्ड बेचने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें.

Please don’t reply to or don’t click on the link in any messages offering part time jobs/loans. #cybercriminals are on prowl to steal your personal information and to use it to rob you of your money in accounts/credit cards. @JharkhandPolice trying to track down these criminals

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) December 19, 2020