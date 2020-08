CWC बैठकः सोनिया ने की इस्तीफे की पेशकश, पत्र की टाइमिंग पर राहुल नाराज

New Delhi: कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठे सवाल और पार्टी के दो खेमों में बंटे होने के बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के पद से मुक्त करने को कहा है. वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के पत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाये हैं.

जैसे कायस लगाये जा रहे थे कुछ वैसा ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ भी. सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की और नये अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे पद पर बने रहने की अपील की है.

Manmohan Singh and AK Antony said that Sonia Gandhi should continue till a new party president is elected: Sources pic.twitter.com/aDh7Aq7tAZ

खबर है कि सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश करते वक्त गुलाम नबी आजाद, अन्य द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला दिया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ए के एंटनी ने नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर कुछ नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र की आलोचना की।

इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की ओर से लिखे गये पत्र की टाइमिंग पर नाराजगी जताई है. उन्होंने पत्र के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि, लेटर उस वक्त भेजा गय़ा जब सोनिया गांधी बीमार थी. साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी संकट का सामना कर रही है तो ऐसे ही समय में इस तरह का पत्र क्यों भेजा गया.

Rahul Gandhi says, why was the letter (over party leadership) sent at a time when Sonia Gandhi was admitted in the hospital: Sources https://t.co/AcndbGRNkm

— ANI (@ANI) August 24, 2020