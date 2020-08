कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं हुआ नए अध्यक्ष का फैसला, सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष

New Delhi. कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व की मांग को लेकर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही. इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला नहीं हो पाया. सूत्रों का कहना है कि जब तक कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं होती है तब तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी.

Madam (Sonia Gandhi) has to continue and the election will take place as soon as possible which is the unanimous decision of the working committee: Congress leader and CWC (Congress Working Committee) member, KH Muniyappa pic.twitter.com/nKddUOhJhc

