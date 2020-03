21daylockdown सफल बनाने की क्रिकेटरों ने की अपील, कहा- #Corona खत्म करने का ये है आखिरी मौका

Ranchi: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन का समर्थन किया है. कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का अनुपालन करते हुए इसे हर हाल में सफल बनाने की अपील देशवासियों से की है. अन्य भारतीय क्रिकेटरों के अलावा बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी देशवासियों से अपने घरों में रहने की अपील दोहरायी है.

विराट की लोगों से अपील

विराट कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है- ‘जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी ने घोषणा की है, पूरा देश अगले 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन में जा रहा है. मेरा अनुरोध एक ही रहेगा, कृपया घर पर मौजूद रहें. #SocialDistancing ही कोविड 19 का एकमात्र इलाज है.

As our Honourable Prime Minister, Shri @NarendraModi ji just announced, the whole country is going into a lockdown starting midnight today for the next 21 days. My request will remain the same, PLEASE STAY AT HOME. 🙏🏼 #SocialDistancing is the only cure for Covid 19. — Virat Kohli (@imVkohli) March 24, 2020

सौरव गांगुली ने भी लोगों से घरों में रहने का किया आग्रह

बीसीसीआइ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी सभी से घर में रहने का आग्रह किया और कहा कि दुनियाभर के नागरिकों को उनकी सरकार की बातों को सुनना चाहिए.

Let’s fight this together .. we will get over this #corona pic.twitter.com/OTH2iJbPMz — Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 24, 2020

गांगुली ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘चलो इसे साथ मिलकर लड़ते हैं. हम इस पर काबू पा लेंगे. समझदार बनो और चीजों की कोशिश मत करो. सरकार का कहना सुनो.’

रविचंद्रन ने भी किया लॉकडाउन का समर्थन

भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस कदम के समर्थन में ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, ‘3 हफ्ते तक भारतवासी घर पर ही रहें.

3 weeks it is … let’s stay indoors India. I repeat the consequences of irresponsible community behaviour over the next 3 weeks could cost us 2 decades. Well done @narendramodi ji. Now let’s follow instructions rather than moaning and giving our own opinions. #coronavirusindia — lets stay indoors India 🇮🇳 (@ashwinravi99) March 24, 2020

मैं फिर से कह रहा हूं अगले 3 हफ्ते में बरती गई गैर जिम्मेदारी 2 दशकों पर भारी पड़ेगी. बहुत बढ़िया @narendramodi जी! अब आइए, हम विलाप करने के बजाय निर्देशों का पालन करें और अपनी राय दें.

हरभजन ने कहा 21 दिन महत्वपूर्ण

अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में ट्वीट किया है. लिखा है कि – ‘ये 21 दिन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं… एक व्यक्ति और एक देश के रूप में… तो कृपया जिम्मेदार नागरिक बनें… इस कोरोना को रोकने के लिए हमारे पास एक ही मौका है!

अगले 21 दिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है हम सब मिलकर @narendramodi के आदेशों का पालन करें और घर के अंदर रहें इसी प्रकार हम इस करोना वायरस से अपना और सब का बचाव कर सकते हैं — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 24, 2020

विराट कोहली, सौरव गांगुली, हरभजन और दूसरे क्रिकेटरों के इस ट्वीट को खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इसे लगातार रिट्वीट भी कर रहे हैं.

न्यूज विंग की अपील

देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि तमाम नागरिक संयम से काम लें. इस महामारी को हराने के लिए जरूरी है कि सभी नागरिक उन निर्देशों का अवश्य पालन करें जो सरकार और प्रशासन के द्वारा दिये जा रहे हैं. इसमें सबसे अहम खुद को सुरक्षित रखना है. न्यूज विंग की आपसे अपील है कि आप घर पर रहें. इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे.