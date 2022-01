भाकपा विधायक विनोद सिंह की माता शांति देवी का निधन, आज ही के दिन पति महेंद्र सिंह हुए थे शहीद

Ranchi: बगोदर विधायक विनोद सिंह की मां और शहीद महेंद्र सिंह की पत्नी शांति देवी (65 वर्ष) का आज निधन हो गया. उन्होंने तड़के ही बोकारो में अंतिम सांस ली. विनोद सिंह ने फेसबुक के जरिये यह जानकारी साझा की है. उनके मुताबिक वे लंबे समय से डायबिटीज की मरीज थीं. तबियत खराब होने के बाद 27 दिसंबर को उन्हें बीजीएच बोकारो में भर्ती कराया गया था. विधायक ने बताया उनका अंतिम संस्कार खंभरा ( बगोदर) गांव में होगा.

दिलचस्प यह रहा कि आज की ही तारीख में (16 जनवरी) वर्ष 2005 में शांति देवी के पति और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह शहीद हो गये थे. महेंद्र सिंह की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी. भाकपा (माले) की ओर से महेंद्र सिंह के शहादत दिवस की तैयारी की जा रही थी. शांति देवी के निधन की खबर सामने आते ही अब बगोदर सहित राज्यभर में शोक की लहर दौड़ गई है. सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है.

Even as Jharkhand comrades were busy with Com Mahendra Singh’s 17th martyrdom anniversary commemoration, Comrade Shanti Devi, Comrade Mahendra Singh’s wife, passed away before the break of dawn.

Red Salute Com. Shanti Devi! pic.twitter.com/9XJXPOio9x

— CPIML Liberation (@cpimlliberation) January 16, 2022