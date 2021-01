कोरोना के खिलाफ जंग का आगाज,  दिल्ली सहित 13 शहरों में पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन

New delhi : कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आज मंगलवार को महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है. देश को कोरोना वायरस की कोविशील्ड वैक्सीन मिल गयी. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप की डिलीवरी कर दी. पुणे से आज 13 शहरों को सीरम की वैक्सीन भेजी गयी है. दिल्ली समेत कई राज्यों में इसकी पहली खेप पहुंच भी गई है और कुछ राज्यों में आज किसी भी वक्त पहुंच जाएगी.

बता दें कि इस वैक्सीन की डिलीवरी स्पाइसजेट, गोएयर, इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट से देश के करीब 13 लोकेशन पर हुई.

दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह पहुंची. सीरम इंस्टीट्यूट के उत्पादन केंद्र से तड़के सुबह कोविशील्ड वैक्सीन को तीन ट्रकों में भरकर पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचायी गयी. वहां से स्पाइसजेट की फ्लाइट से यह वैक्सीन दिल्ली पहुंची.

स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा कि सुबह स्पाइसजेट की फ्लाइट कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेकर दिल्ली पहुंची है. पुणे से दिल्ली आई ‘कोविशील्ड’ की पहली खेप में 34 पेटियां हैं, जिसका वजह 1088 किलोग्राम है.

Just as Lord Hanuman carried the Sanjeevani Booti – life restoring herb bearing mountain and came flying to Lord Rama , the Aviation sector plays crucial transmission role in Mission Sanjeevani – India’s stupendous COVID19 vaccination program – biggest in the world ! https://t.co/zygYjn4tlm

— Lakshmi M Puri (@lakshmiunwomen) January 12, 2021