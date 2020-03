Covid19: मोहल्ला क्लीनिक डॉक्टर के पॉजिटिव होने के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों की होगी जांच, डॉ. के संपर्क में आये 800 लोग क्वारेंटाइन

New Delhi: कोरोना वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. वहीं दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद 800 लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया गया है. वहीं डॉक्टर की पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी हैं.

Delhi Government to test all healthcare workers involved in the treatment of #Coronavirus positive patients. https://t.co/nKDeYBqFNa

वहीं डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी हेल्थ वर्कर्स का टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक का एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी कि सऊदी अरब से लौटी शमा नाम की एक संक्रमित महिला के संपर्क में आने के बाद मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर को संक्रमण हुआ.

A total of 800 people who came in contact with the mohalla clinic doctor have been quarantined for 14 days: Delhi Health Minister Satyendar Jain https://t.co/TbqIyweKim

