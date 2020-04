Covid19: केरल में 71 साल के बुजुर्ग की गयी जान, संक्रमण से राज्य में तीसरी मौत

Kannur: देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में जहां 40 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं केरल में संक्रमण से तीसरी मौत का मामला सामने आया है. जहां 71 साल के एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गयी.

कन्नूर के एक सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे 71 वर्षीय बुजुर्ग की शनिवार को मौत हो गई.

3rd #COVID19 death reported in Kerala – a 71-yeard-old native of Puducherry’s Mahe died at Pariyaram Medical College in Kannur. He was in very critical condition and his kidneys were not functioning. He was on ventilator for the last few days: Kerala Health Department

