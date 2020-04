Covid-19: देश में संक्रमितों का आंकड़ा 24 हजार के पार, 775 लोगों की वायरस ने ली जान

New Delhi: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है. मरीजों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. और आंकड़ा 24 हजार को पार कर चुका है. देश में संक्रमितों की संख्या 24,506 हो गयी है. वहीं 775 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है. जबकि 5063 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं.

India’s total number of #Coronavirus positive cases rise to 24,506 (including 18,668 active cases, 5063 cured/discharged/migrated and 775 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/g5d7UzxKdX

देश में जानलेवा वायरस का प्रकोप जारी है. वहीं एक दिन में 1429 नये केस सामने आये हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1429 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 57 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है. जबकि देश में संक्रमितों की संख्या 24 हजार से अधिक हो चुकी है.

1429 new #COVID19 cases & 57 deaths reported in the last 24 hours as India’s total number of positive cases stands at 24,506 (including 5063 cured/discharged/migrated and 775 deaths) https://t.co/LpckKJ7nOb

— ANI (@ANI) April 25, 2020