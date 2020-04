Covid-19 का संक्रमण हुआ तेजः एक दिन में 437 नये केस के बाद संक्रमितों की संख्या हुई 1,834, 41 की गई जान

New Delhi: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. पीड़ितों की संख्या 1,834 तक पहुंच गई, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई. बुधवार को संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा और 437 नये मामले सामने आये.

कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के लिहाज से एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 के 1,649 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 143 लोग ठीक हो चुके हैं.

देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है. महाराष्ट्र में कोविड-19 के तीन और मामले सामने आने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 338 हो गई है.

3 more #COVID19 cases reported in Maharashtra (2 from Pune & 1 from Buldhana) taking the total number of positive cases in the state to 338: Maharashtra Health Department

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इन तीन लोगों में से दो पुणे से और एक बुलढाणा से सामने आया है. वहीं बुधवार रात तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9 मौतें हुई हैं. बुधवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 335 मामले सामने आए और 16 लोगों की मौत हो गई. मुंबई में अभी तक कोरोना वायरस से 12 लोग जान गंवा चुके हैं. राज्य की राजधानी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सबसे अधिक 181 है जबकि पुणे में 50 मामले दर्ज किए गए हैं

गुजरात में 6 लोगों की मौत, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 3, पंजाब में 3, तेलंगाना में 3, पश्चिम बंगाल में 3, दिल्ली में 2, जम्मू-कश्मीर में 2, उत्तर प्रदेश में 2 और केरल में 2 मौतें हुई हैं, जबकि तमिलनाडु, बिहार और हिमाचल प्रदेश से एक-एक मौत की खबर है.

Total #Coronavirus positive cases rise to 1834 (including 144 cured and 41 death) in the country. 437 new cases have been reported in the last 24 hours: Ministry of Health pic.twitter.com/YPlRBQUCUU

— ANI (@ANI) April 1, 2020