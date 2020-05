Covid-19: राजस्थान में 35 नये संक्रमित मिलने से आंकड़ा 3193 हुआ, ओडिशा में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत

Jaipur/Bhubaneswar: देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है. मरीजों की संख्या 50 हजार के करीब पहुंच गयी है. वहीं राजस्थान में बुधवार को 35 नये मामले सामने आने के बाद से संक्रमितों की संख्या 3193 हो गयी है. इधर ओडिशा में कोरोना वायरस ने एक औऱ शख्स की जान ले ली है, और मरीजों की संख्या 177 हो गयी है.

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गयी, जिससे राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 90 हो गयी है. इस बीच 35 नये मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 3,193 हो गयी है.

35 new positive cases of #COVID19 and 1 death reported in Rajasthan today. Total number of cases rise to 3193 with death toll at 90. 1536 people have recovered till now: State Health Department pic.twitter.com/8lyq0zRVRA

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सवाई माधोपुर में एक संक्रमित की मौत हुई. केवल जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 50 हो गया है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे.

इस बीच राज्य में बुधवार सुबह नौ बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 35 नये मामले आए, जिनमें जयपुर में 22, पाली में सात, डूंगरपुर और अजमेर में दो-दो तथा अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक- एक नया मामला शामिल है. इसके साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 3,193 हो गयी है.

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में दो इटालियन नागरिकों के साथ साथ 61 वे लोग भी हैं जिन्हें ईरान से लाकर जोधपुर व जैसलमेर में सेना के आरोग्य केंद्रों में ठहराया गया है.

इधर ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण से दूसरी मौत हुई है. मंगलवार रात भुवनेश्वर में 77 साल के बुजुर्ग ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्ग ने यहां केआइएमएस कोविड-19 अस्पताल में आखिरी सांस ली.

One new #COVID19 positive case & 1 death reported in Odisha today. The total number of positive cases in the state is now at 177, of which 115 are active cases while 60 patients have recovered. Death toll is at 2: State Health Department

