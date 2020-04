Covid-19 का कहर: दुनिया में दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 28 लाख से अधिक संक्रमित

NW Desk: कोरोना वायरस का प्रकोप चीन में दिसंबर से शुरू होने के बाद से अब तक दुनिया के 193 देशों में फैल चुका है. इस संक्रमण के कारण दुनियाभर में मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है.

कम से कम 2,00,736 लोगों की मौत हो चुकी है. एएफपी द्वारा आधिकारिक सूत्रों से एकत्र किए गए आंकड़े बताते हैं कि 193 देशों में कोविड-19 के 28,64,070 से अधिक मामले सामने आए. इनमें से अब तक कम से कम 7,72,900 मरीज ठीक हो चुके हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिली जानकारी और राष्ट्रीय प्राधिकारी से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जो तालिका बनी है वह संभवत: संक्रमण के वास्तविक मामलों का महज एक हिस्सा है.

अमेरिका में कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से 2,494 लोगों की मौत हो गई.

#UPDATE US now has an overall death toll of 53,511, with 936,293 confirmed infections, according to a tally by Johns Hopkins University: AFP news agency https://t.co/lTkueWZgUT

— ANI (@ANI) April 26, 2020