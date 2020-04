Covid-19: आंध्र प्रदेश में 56 नये केस आने के बाद आंकड़ा 800 के पार, बिहार में संक्रमितों की संख्या हुई 136

Amrawati/Patna: देश में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 हजार के आंकड़े को पार करने वाली है. जबकि 640 लोगों की जान चुकी है. पिछले 24 घंटे में 552 नये केस सामने आये हैं. वहीं मुंबई में आंकड़ा 3500 के करीब जा पहुंचा है. गुजरात में भी कोरोना के मरीजों की संख्या दो हजार से ज्यादा हो चुकी है. इधर आंध्र प्रदेश और बिहार में भी संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

आंध्र प्रदेश में बुधवार सुबह तक कोविड-19 के 56 नये मामले सामने आये जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 813 हो गए.

कोविड-19 संबंधी नवीनतम बुलेटिन में कहा गया कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से ठीक हुए 24 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है.इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान 5,757 नमूनों की जांच की गई जिसमें से 5,701 की रिपोर्ट निगेटिव आयी.

कुरनूल और गुंटूर जिले में चिंताजनक रुख जारी है क्योंकि यहां 19-19 नये मामले सामने आये जिससे इन जिलों में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर क्रमश: 203 और 177 हो गए.

बुलेटिन में नये मरीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई लेकिन कोविड-19 कमान नियंत्रण केंद्र के सूत्रों ने कहा कि ये लोग तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने वालों के संपर्क में आये व्यक्तियों के संपर्क में आये थे.

गुंटूर जिले में पिछले 24 घंटे में दो और मौतें भी हुई हैं जिससे वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. यह राज्य में सबसे अधिक है.

साथ ही गुंटूर में आठ कोरोना वायरस मरीज को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. वहीं अनंतपुरम में पांच, एसपीएस नेल्लोर और कडप्पा में चार-चार, कृष्णा में दो और विशाखापट्टनम में एक मरीज को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई. राज्य में ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किये गए मरीजों की कुल संख्या अब बढ़कर 120 हो गई है. आंध्र प्रदेश में अभी भी संक्रमित मरीजों की संख्या 669 है.

बिहार में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 10 नये मामलों के सामने आने के साथ ही प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढकर 136 हो गयी है.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि पटना में आठ, नालंदा और पूर्वी चंपारण में एक-एक मामले आए हैं.

#UPDATE Five more persons tested positive for #COVID19; total number of cases in the state stands at 136. Contact tracing is being done: Sanjay Kumar, Principal Secretary, Health Department, Bihar https://t.co/XBjvVnNamd

— ANI (@ANI) April 22, 2020