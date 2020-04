Covid-19: राजस्थान में 30 नये मामले, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,734, 166 लोगों की गयी जान

New Delhi: कोरोना वायरस के कारण देश में मरने वाले लोगों की संख्या 166 पर पहुंच गई है.और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,734 हो गई है. वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तीस नये मामले सामने आय़े हैं. वहीं बिहार में एक ही परिवार के चार लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है.

Increase of 540 new COVID19 cases and 17 deaths in last 24 hours; India’s total number of #Coronavirus positive cases rise to 5734 (including 5095 active cases, 473 cured/discharged and 166 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/ooymN0Bb7U — ANI (@ANI) April 9, 2020

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब भी 5,095 लोग संक्रमित हैं जबकि 472 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है तथा एक व्यक्ति देश छोड़कर चला गया है.

राजस्थान में 30 नये मामले, कुल संख्या बढ़कर 413

राजस्थान में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या गुरुवार को 413 हो गयी .

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि झालावाड़ से सात, झुंझुनू से सात, टोंक से सात, बांसवाड़ा से दो पोकरण जैसलमेर से पांच, बाड़मेर में दो और व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है.

Total number of positive #COVID19 cases in the state of Rajasthan stands at 413 today, of which 129 cases have been reported from Jaipur: Rajasthan Health Department — ANI (@ANI) April 9, 2020

उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर रोगी पहले से ही संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में थे, या जिन्होंने हाल फिलहाल कहीं की यात्रा की है. वहीं बाड़मेर के दो मामलों में अभी ब्यौरा लिया जा रहा है.

बिहार में एक ही परिवार की चार महिलाएं पॉजिटिव

बिहार में गुरुवार को चार नए मामले सामने आए हैं. राज्य के सीवान में एक ही परिवार की चार महिलाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई हैं.

4 new COVID19 positive cases reported from Siwan in Bihar, taking the total number of positive cases to 43: Sanjay Kumar, Principal Secretary, Health Dept, #Bihar — ANI (@ANI) April 9, 2020

बताया जा रहा है कि चारों महिलाएं ओमान से आए एक शख्स के संपर्क में आई थीं, जो हाल में ही कोरोना पॉजिटिव निकला था. अब बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 43 हो गई है.

पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की मौत

मंत्रालय ने बताया कि देशभर में पिछले 24 घंटे में 17 और लोगों की मौत हुई है. उसने बताया कि आठ लोगों की मौत महाराष्ट्र में, तीन की गुजरात में, दो की जम्मू कश्मीर में और एक-एक व्यक्ति की मौत पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में हुई है.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे अधिक 72 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद गुजरात में 16 लोगों की, मध्य प्रदेश में 13 और दिल्ली में नौ लोगों की मौत हुई. पंजाब तथा तमिलनाडु में आठ-आठ लोगों की मौत हुई जबकि तेलंगाना में सात लोगों ने जान गंवाई.

पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में पांच-पांच लोगों की मौत हुई. आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में चार-चार लोगों ने जान गंवाई जबकि हरियाणा और राजस्थान में तीन-तीन लोगों की मौत हुई.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केरल में दो लोगों ने जान गंवाई. बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई.

बुधवार शाम तक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 149 थी.

हालांकि, विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों की न्यूज एजेंसी पीटीआइ के लिस्ट के अनुसार बुधवार देर शाम तक कम से कम 181 लोगों की मौत हुई.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों और विभिन्न राज्यों के आंकड़ों में अंतर है जिसके पीछे अधिकारियों ने अलग-अलग राज्यों को मामले सौंपने में प्रक्रियागत देरी की वजह बताई है.

महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित

सुबह आठ बजे तक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण के सबसे अधिक 1,135 मामले महाराष्ट्र से आए हैं. इसके बाद तमिलनाडु से 738 और दिल्ली से 669 मामले सामने आए.

तेलंगाना में मामले बढ़कर 427 हो गए जबकि राजस्थान में 413 लोग संक्रमित पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश में 361 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं जबकि आंध्र प्रदेश में 348 मामले आए हैं. केरल में कोविड-19 के 345 मामले आए हैं.

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 229 हो गए जबकि कर्नाटक में 181 और गुजरात में 179 मामले सामने आए. जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 158 मामले सामने आए हैं, हरियाणा में 147, पश्चिम बंगाल में 103 और पंजाब में 101 मामले सामने आए हैं. ओडिशा में कोरोना वायरस के 42 मामले दर्ज किए गए.

बिहार में इस वैश्विक महामारी से 43 लोग संक्रमित हैं जबकि उत्तराखंड में 33 मरीज और असम में 28 मरीज हैं. चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से 18-18 मामले सामने आए हैं जबकि लद्दाख में 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप से 11 मामले सामने आए हैं जबकि छत्तीसगढ़ से 10 मामले सामने आए हैं. गोवा में कोविड-19 से सात लोग संक्रमित पाए गए हैं जबकि पुडुचेरी में पांच लोग संक्रमित पाए गए हैं.

झारखंड में संक्रमण में 13 मामले दर्ज किए गए जबकि मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक मामला सामने आया.

