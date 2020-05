CoronaVirusUpdate: राजस्थान में 47 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 4 हजार के पार

Jaipur: राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से दो लोगों की मौत हो गयी. जिससे राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गयी है. इस बीच 47 नये मामले सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4035 हो गयी है.

मंगलवार को 47 नये केस सामने आने के बाद राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा 4000 को पार करते हुए 4035 पहुंच गया. वहीं दो लोगों की मौत मंगलवार को हुई. अधिकारियों ने बताया कि जालौर जिले में 45 साल के एक व्यक्ति और बीकानेर जिले में 37 साल की एक महिला की मौत हो गई. दोनों संक्रमित पाए गए थे.

