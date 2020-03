CoronaVirus का कहर : आईपीएल को चाहिए दर्शक,  टूर्नामेंट 18 दिन आगे बढ़ा,  29 मार्च से नहीं, 15 अप्रैल से शुरू होगा

NewDelhi : कोरोना वायरस का कहर आईपीएल पर भी बरपा है. खबर है कि आईपीएल का मौजूदा शेड्यूल 18 दिन आगे खिसक गया है. अब यह टूर्नामेंट 29 मार्च की बजाय 15 अप्रैल से शुरू होगा. इससे पूर्व कहा जा रहा था कि आईपीएल अपने पहले से तय शेड्यूल पर खाली स्टेडियम (बिना दर्शकों) में खेला जायेगा.

Board of Control for Cricket in India (BCCI): We have decided to suspend #IPL2020 till April 15, as a precautionary measure against the Novel Corona Virus (COVID-19) situation. https://t.co/BcEh9VKtg8

— ANI (@ANI) March 13, 2020